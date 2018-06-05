國際財經

美股早段反覆，靜待稍後公布的經濟數據。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報24809點，跌4點或0.02%；標普500指數報2748點，升1點或0.04%；納指報7622點，升15點或0.21%。

數據方面，美國稍後將公布5月Markit服務業PMI及綜合PMI終值，亦會公布5月ISM非製造業指數，預期由56.8升至57.6。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報64.35美元，跌0.4美元或0.62%；倫敦布蘭特期油報74.13美元，跌1.16美元或1.54%。