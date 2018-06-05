國際財經

周一(6月4日)澳洲公布的經濟數據表現強勁：澳洲統計局公布的第一季度企業盈利按季增長5.9%，大幅好於預期增長3%並創下歷史新高；4月季調後零售銷售按月增長0.4%，亦高於預期增長0.2%。此外，意大利政治局勢回穩以及美國總統特朗普(Donald Trump)四處挑起的貿易戰爭端令美匯指數受壓，澳元/美元在一眾利好因素推動下自0.7568飆升近100點至日內高位0.7665，刷新自4月23日以來的6周新高。

事實上，澳元/美元自5月9日觸及近一年低位0.7411後逐步回升，並已累計反彈逾200點，走勢表現優於大部分非美元主要貨幣(尤其是相對於跌跌不休的英鎊和歐羅)。澳元/美元升勢得益於澳洲最大的交易夥伴中國的經濟穩定增長，儘管近期中美貿易端摩擦不斷，但周二(6月5日)中國5月財新服務業採購經理人指數(PMI)為52.9，符合市場預期，顯示中國的宏觀經濟趨勢仍保持穩定。另一方面，鐵礦石價格近段時間亦小幅回升，這無疑為與大宗商品關聯性較強的澳元提供上行動力。

值得一提的是，今天澳洲儲備銀行一如市場預期維持政策利率於紀錄低位1.5%不變，創出自1990年以來的歷史最長記錄，同時央行亦維持2018年及2019年經濟增速略高於3%的預測不變。不過，澳洲儲備銀行稱通脹很可能將維持低位一段時間，且近幾個月來就業增長有所放緩，加之美國總統特朗普一意孤行的貿易保護主義政策令全球貿易不確定因素加大，在全球貿易關係的聯動性日益加強的情況下，作為出口型經濟的澳洲國內經濟或將受到衝擊，因而市場普遍預期澳洲儲備銀行將維持利率不變至今年年底。

技術分析方面，澳元/美元從5月9日低位0.7411展開反彈並形成小型上升通道，目前已觸及日線圖下降通道頂部0.7650-0.7660區域阻力，但澳元能否進一步延續升勢，主要取決於美滙指數的走勢和周三(6月5日)公布的澳洲第一季度國內生產總值(GDP)表現。若澳洲GDP表現強勁，將有望推動澳元/美元突破0.7650-0.7660區域阻力並進一步上探0.7700甚至0.7800水平，但若滙價受阻回落，需小心澳元/美元再度測試0.7560附近支持。

策略方面，我們根據5月2日策略已於0.7470買入澳元(上望0.7590，跌穿0.7430止損)，並於0.7430止損平倉，虧損40點。短期內若澳元/美元反彈至0.7690/0.7700區域阻力，我們將沽出澳元，下望 0.7580，升穿0.7750止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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