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今日 18:29 國際財經

經濟數據參差 歐股中段個別走

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歐洲主要經濟體數據參差，加上市場聚焦七國集團(G7)領導人本周舉行的會議，以及中美貿易紛爭進展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7702點，跌38點或0.5%；德國DAX指數報12889點，升118點或0.93%；法國CAC 40指數報5504點，升31點或0.58%；意大利富時MIB指數報22124點，升114點或0.52%。道指期貨暫報24831點，升35點。

數據方面，歐羅區5月服務業採購經理指數(PMI)終值為53.8，為16個月新低；綜合PMI終值為54.1，為18個月低位。法國5月服務業PMI從4月的57.4降至54.3，與上月公布的初值一致。德國5月服務業PMI終值為52.1，與預期及初值相同；綜合PMI終值為53.4，高於預期及初值的53.1。

另外，歐羅區4月零售銷售按年增長1.7%，符合預期；按月則增長0.1%，低於預期增長0.5%。美國稍後將公布5月Markit服務業PMI及綜合PMI終值。歐羅現報1.1693美元，跌0.05%；英鎊報1.3382美元，升0.52%。

油價先升後跌，紐約原油期貨現報64.57美元，跌0.18美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報74.33美元，跌0.96美元或1.28%。

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