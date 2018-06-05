今日 17:32
國際財經
歐盟統計局公布，歐羅區4月零售銷售按年增長1.7%，符合預期。
按月計，零售銷售則增長0.1%，低於預期增長0.5%。
港股3日飆941 三萬一閃逝
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Will trade row push China back to pursue credit-driven growth?
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