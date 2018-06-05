國際財經

日本東京地方檢察廳特搜部和警視廳人員，就神戶製鋼所篡改產品數據問題，以涉嫌違反《反不正當競爭法》，到該公司位於東京和神戶的總部以及3家工廠展開搜查。

共同社報道，當局已收到神戶製鋼所自願提交的部分相關資料，但要查明真相，必須強制搜查。神戶製鋼所發言人表示，正真誠地對待當局的搜查。

去年10月，神戶製鋼爆出數據造假醜聞。該公司今年3月曾公布最終調查報告，指旗下國內外23間工廠，對鋁、銅等產品的質量數據進行篡改，包括前董事在內的約40人參與違規，而有問題產品供應給國內外600多家公司。