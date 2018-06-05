國際財經

IHS Markit公布，歐羅區5月服務業採購經理指數(PMI)終值為53.8，為16個月新低，反映未來數月料進一步喪失動力。

期內，歐羅區綜合PMI終值為54.1，為18個月低位。

法國方面，5月服務業PMI從4月的57.4降至54.3，與上月公布的初值一致，為2017年1月以來最低水平，主要受鐵路業罷工和燃料價格上漲的影響。

德國5月服務業PMI終值為52.1，與預期及初值相同；綜合PMI終值為53.4，高於預期及初值的53.1。