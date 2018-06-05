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今日 10:06 國際財經

墨西哥傳對進口美豬肉徵20%關稅

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美國上月底單方面宣布向盟友加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁產品落實加徵關稅。墨西哥據報將採取反擊措施，對進口美國豬肉徵收20%的關稅。

路透引述墨西哥主要豬肉生產商協會OPORPA主席Heriberto Hernandez稱，向美國徵收20%關稅的措施，是針對豬腿肉及豬肩肉，包括新鮮及冷凍、帶骨和去骨的豬肉。

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)早前表示，歐盟正調查特朗普政府上周宣布對歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅一事，可能會在7月採取初步行動。

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