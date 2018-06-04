國際財經

國航東航等復徵國內航線燃油費

國航(00753)和東航(00670)等航空公司，據報今日起調整國內航線燃油附加費徵收標準，每名成人旅客收取10元人民幣燃油附加費。

焦點簡訊

‧路透：小米計劃以CDR(中國預託證券)形式在內地發售30億美元股份

‧中國監管機構據報調查美光(Micron)、三星電子和海力士半導體的價格

‧寶龍地產(01238)間接附屬收購寧波一幅商住地，代價23.5億人民幣

‧成安控股(08352)獲准6月12日起主板買賣，新股份代號「01751」

‧守益控股(02227)預期中期收入及純利將按年減少

‧金隅(02009)全資子公司16.48億人民幣取得青島4幅商住地

‧萬科(02202)5月合同銷售金額按年增19.48%

‧時代中國(01233)首5個月合同銷售金額按年增69.3%

‧當代置業(01107)首5月合約銷售額按年增45.13%

‧中國能源建設(03996)旗下單位簽署杜拜發電項目相關合同

‧國泰航空(00293)CEO何杲：冀明年扭虧，料貿易摩擦影響不大

‧冠亞商業(00104)全資附屬300萬英鎊購入倫敦住宅公寓

‧信利國際(00732)首5個月未經審核營業淨額按年減少18.8%

‧東方表行(00398)預期全年盈利遠高於去年，去年錄得溢利1638.3萬元

‧吉利集團旗下富豪汽車(Volvo)5月銷量按年增長13.3%

‧創業集團(02221)擬購垃圾處理器的若干商標及知識產權

‧景瑞控股(01862)5月合約銷售按年增1.52倍

‧金地商置(00535)5月合約銷售按年升25.88%

‧中國軟實力(00139)全資附屬收購1200萬股民銀資本(01141)，代價約638萬元

‧秦發(00866)以約1.12億人民幣出售一艘貨船，預計收益約1155.7萬元人民幣

‧首創環境(03989)全資附屬購山西垃圾焚燒發電項目，現金代價6040.91萬人民幣

‧廉署落案起訴現代教育中文科導師蕭源夫婦及兩名考評局人員，涉嫌洩露中學文憑試試題

‧金斯瑞生物科技(01548)先舊後新配售1500萬舊股，及最多合共7500萬股新股，集資19.88億至24.89億元

蘋果亞馬遜破頂 納指創新高收漲0.69%



早前公布的美國非農職位數據理想，加上蘋果和亞馬遜均創新高，帶動道指高開高收，暫時拋開貿易戰憂慮，早段曾進一步飆224點，收市仍漲178點或0.72%，報24813點；標指收市升0.45%；納指升0.69%。科技股整體向上，蘋果、亞馬遜、英偉達(Nvidia)和Netflix都創收市新高。

金融市場焦點簡訊

‧美國4月工廠訂單跌0.8%，跌幅較預期的0.5%為大

‧美滙指數跌0.2%，報94.045

‧歐羅高見1.1746美元，是5月24日以來最強，美市尾段報1.1698美元

‧紐約8月期金跌0.2%，收報每盎斯1297.30美元，是5月23日以來最低

‧紐約7月期油跌1.6%，收報每桶64.75美元，連續第三天回落

‧布蘭特8月期油倒退2%，收報75.29美元，是5月8日以來最低

‧微軟以75億美元的股票交易，收購代碼託管平台GitHub

‧意大利和西班牙政局轉穩，西班牙股市收升1.2%，意大利回吐0.5%

‧英國政府公布，將售7.7%持有的蘇格蘭皇家銀行(RBS)股權

‧歐盟據報或於7月採取初步行動，反擊美國政府對歐盟徵收鋼鋁關稅

‧在岸人民幣兌美元(CNY)收報6.4058元，較上周五夜盤收市漲122點子

‧恒指夜期收報30885點，跌14點，較昨日恒指收市低水113點

‧ADR港股比例指數收市報31026，較恒指香港收市高27點

蘋果CEO庫克：即日更新iOS等四大系統

蘋果周一舉行全球開發者年會(WWDC)，宣布新推出手機操作系統iOS 12，運行速度更快，並支持多人遊戲增強現實(Augmented-Reality，AR)。亦展示一款新的Siri快捷應用程式，用戶可以添加自己的Siri命令。此外，亦更新Apple News、Apple Books、Apple Voice Memos、Apple Stocks等應用。

白宮:「特金會」擬6月12日新加坡舉行

美國白宮表示，總統特朗普與北韓領袖金正恩的會議籌備工作順利進行，暫時定於6月12日在新加坡時間早上9點舉行。

美國鋼鋁關稅影響生計 加國研救助業界

美國早前公布由6月1日起，向加拿大進口鋼材徵收25%與進口鋁材徵收10%關稅，加拿大由7月1日起向價值166億加元的美國進口商品徵收關稅，而渥太華政府周一表明，將盡力協助受到美國實施關稅打擊的鋼鋁業界，包括提供財政援助。