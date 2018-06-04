國際財經

全球股市造好，續受上周五美國非農業職位數據理想刺激，加上蘋果和亞馬遜均創新高，帶動道指高開高收，早段曾進一步飆224點，高位觸及24859點，暫時拋開貿易戰憂慮。

道指收市仍漲178點或0.72%，報24813點；標指收市升0.45%；納指升0.69%。科技股整體向上，蘋果和亞馬遜一同創歷史新高，蘋果在香港時間今天凌晨1時召開全球開發商大會WWDC前，股價曾漲1.67%，最高觸及193.42美元，其後逐步收窄升幅，收市僅升0.84%，報191.83美元，分別創即市新高與收市新高，若再升6.1%，將成為首間市值突破1萬億美元的公司。

亞馬遜連續第6個交易日創收市新高，收漲1.45%，報1665.27美元，即市最高漲至1665.68美元，市值8080.338億美元。此外，英偉達(Nvidia)、Netflix都創收市新高。微軟收購軟件開發平台GitHub，作價75億美元（約585億港元），以微軟股票支付，微軟股價高收0.87%。

iPhone推新iOS 12

蘋果在WWDC大會宣布推出最新版本iPhone作業系統iOS 12，所有可使用iOS 11的裝置都可升級至iOS 12，意味iPhone 5S或以上的蘋果手機都可使用。蘋果稱，iOS 12較上一個版本運作得更快。

蘋果亦更新用以開發具AR功能程式的工具ARkit，並推出自家AR程式Measure，這是「數碼軟尺」，用作量度實物長度。

歐洲方面，主要股市都報捷，意大利和西班牙政局轉穩，西班牙股市升1.2%，但意大利股市回吐，跌0.5%。亞股普遍上揚，日股升1.37%，是6周以來最勁升幅。

歐羅區再爆危機的憂慮似乎已經消散，市場注意力將重回貿易問題上，七國集團（G7）領導人本周五及周六在加拿大魁北克開會，歐盟和加拿大威脅要報復，除非美國取消加徵鋼鋁關稅。

歐股回穩 歐羅反彈

歐羅高見1.1746美元，是5月24日以來最強，美市尾段報1.1698美元，儘管仍升0.3%，惟始終未能企穩1.17水平。美元則走低，美滙指數跌0.2%，報94.045。金價窄幅波動，紐約8月期金跌2美元或0.2%，收報每盎斯1297.30美元，是5月23日以來最低。

市場愈來愈認同，石油出口國組織(油組)在本月的會議上將作出收縮減產規模的決定，意味供應量增加，外圍油價周一偏軟，紐約7月期油跌1.06美元或1.6%，收報每桶64.75美元，是連續第三天回落，也是4月9日以來最低價格水平；布蘭特8月期油倒退1.5美元或2%，收報75.29美元，是5月8日以來最低水平。

另外，受交通設備和機械需求下降拖累，美國4月工廠訂單跌0.8%，跌幅較預期的0.5%為大。