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今日 03:08 國際財經

康菲傳售Cenovus股份

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路透引述消息人士稱，美國第三大石油企業康菲(ConocoPhillips)，計劃出售持有的加拿大Cenovus能源集團股份。

康菲是在去年以逾170億加元，出售加拿大資產予對方時，換取2.08億股Cenovus。以市值計，上述股份價值27億加元(163.8億港元)。

據悉，康菲正與一些投資銀行商議，研究以折讓價出售上述股份，最快本月內成事，但也要視乎市況而定。如果真的不能夠在6月底或7月初完成售股，康菲可能等到9月再次安排售股事宜。

康菲與Cenovus拒評上述消息。

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