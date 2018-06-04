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今日 03:04 國際財經

高通就歐盟罰93億裁決 提上訴

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美國晶片生產商高通(Qualcomm)要求歐洲司法審判權限第二高的法院，推翻歐盟要求該公司繳付9.97億歐羅(93.6億港元)的裁決。

歐盟是在1月裁定蘋果違背歐盟反壟斷法規，指高通透過向蘋果支付回扣、以誘使蘋果生產iPhone與iPad時只向高通訂購晶片，導致包括英特爾在內的對手無法取得市場份額。

高通向以盧森堡為基地的普通法院(General Court)提出上訴，指歐盟作出上述裁決時，程序上與法理上犯有錯誤。根據以往慣例，普通法院要數年才可對類似上訴作出裁決。

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