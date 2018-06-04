國際財經

美股周一造好，繼續受上周五公布利好的就業數據支撐，微軟、蘋果、亞馬遜及奈飛(Netflix)四大科網股齊創歷史新高，帶動納指中段突破3月12日曾創下的歷史最高收市位7588.32點；道指升幅擴大至逾200點。

截至本港時間凌晨約零時36分，納指攀升0.62%或47點，報7601.50點，突破歷史收市最高點，也是即市最高位，惟仍未能突破3月13日創下的即市高位7637.27點。蘋果最高升至193.42美元，升幅為1.67%，打破5月10日的最高紀錄，公司今日舉行全球開發者年會(WWDC)，市場期望將發布新產品；微軟宣布已同意斥資75億美元(約585億港元)收購軟件開發平台GitHub，股價亦創新高；亞馬遜(Amazon)連續兩日破頂，暫時為連升8個交易日；奈飛亦曾突破歷新高位。

道指最新升0.81%或200點，報24835點，即市高位曾觸及24859點，升幅達到224點；標普500指數升0.46%或12點，報2747點。

穩健的美國就業數據繼續提振投資者情緒，上周五公布的非農就業數據理想，令投資者重返股票等風險投資市場。對美國非農就業數據的樂觀情緒，淡化了市場對全球貿易關係的擔憂。

不過，上周末的中美貿易談判破裂，未能達成任何協議，意味着全球最大的兩個經濟體之間的貿易戰可能一觸即發。此外，加拿大、法國、德國、意大利、日本與英國等國經濟部長在周六的七國集團(G7)會議上，罕見對美國發出批評，他們對美國總統特朗普向主要盟國加徵金屬進口關稅的決定表示一致的關切和失望。

倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler表示，儘管對貿易戰的擔憂再度升溫，但市場仍然令人樂觀。因為不少人仍認為特朗普的激進表現只是一種姿態，很快就會被人忘掉，它並不會導致美國真正實施關稅，也不會使目標國兌現威脅要實行報復措施。