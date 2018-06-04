國際財經

美股造好，繼續受上周五公布利好的就業數據支撐，微軟和蘋果等帶動大市上升，道指升幅一度擴大至逾200點。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報24840點，升205點或0.83%；標普500指數報2744點，升10點或0.38%；納指報7580點，升26點或0.35%。

穩健的美國就業數據繼續提振投資者情緒，上周五公布的非農就業數據理想，令投資者重返股票等風險投資市場。對美國非農就業數據的樂觀情緒，淡化了市場對全球貿易關係的擔憂。

不過，上周末的中美貿易談判破裂，未能達成任何協議，意味着全球最大的兩個經濟體之間的貿易戰可能一觸即發。此外，加拿大、法國、德國、意大利、日本與英國等國經濟部長在周六的七國集團(G7)會議上，罕見對美國發出批評，他們對美國總統特朗普向主要盟國加徵金屬進口關稅的決定表示一致的關切和失望。

倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler表示，儘管對貿易戰的擔憂再度升溫，但市場仍然令人樂觀。因為不少人仍認為特朗普的激進表現只是一種姿態，很快就會被人忘掉，它並不會導致美國真正實施關稅，也不會使目標國兌現威脅要實行報復措施。

個股方面，微軟股價升0.54%，此前該公司宣布已同意斥資75億美元(約585億港元)收購軟件開發平台GitHub。另外，蘋果公司舉行開發者年會，股價打破5月10日的最高紀錄，現升0.99%，至192.13美元；亞馬遜(Amazon)連續兩日破頂，現升0.56%，至1650.69美元，連升8日。

歐股方面，英國富時100指數報7728點，升27點或0.35%；德國DAX指數報12761點，升37點或0.3%；法國CAC 40指數報5473點，升7點或0.14%；意大利富時MIB指數報21950點，跌159點或0.72%。