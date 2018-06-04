國際財經

上周初歐羅/美元一度大跌至1.1500邊緣，主要由於意大利「親歐派」總統否決了「疑歐派」經濟部長人選Palo Savona，令反建制派政黨五星運動黨與北方聯盟黨組建聯合政府失敗，意大利或需在7月底提前大選，市場憂慮「疑歐派」進一步佔據上風令歐盟分裂風險有所上升。歐洲政局不穩或會波及英國脫歐談判，拖累英鎊/美元於上周二(5月29日)自1.3320暴跌百餘點至6個月新低1.3204。

但隨着意大利政局出現轉機，歐系貨幣與歐洲股市逐漸回穩，1.3204亦成為上周英鎊/美元的最低點。英鎊/美元企穩1.3200支持並反彈回升至1.3300之上，雖然上周五(6月1日)公布的美國5月非農就業數據優於預期，但同日公佈的英國5月Markit製造業採購經理指數(PMI)錄得54.4，高於預期53.5並錄得6個月以來首次加快，且有英國政府官員表示英國正考慮提議賦予北愛爾蘭雙重身份令其可與英國與歐盟同時進行自由貿易，因此儘管英鎊/美元在非農數據公佈後出現短暫的下跌，但很快收復失地並創出日內新高1.3361，本周一(6月4日)滙價更進一步攀升至1.3398。

不過，值得留意的是，帶動英鎊/美元反彈的利好因素基礎並不穩固，一方面英國製造業僅佔整體產出僅10%左右，製造業PMI自4月份從17個月低點反彈不久，未能形成令人信服的改善趨勢；另一方面賦予北愛爾蘭雙重身份的想法遭到北愛爾蘭民主統一黨與歐盟的反對，6月3日愛爾蘭外長柯文尼(Simon Conveney)要求英國在兩周內就說明脫歐後與愛爾蘭維持無摩擦邊境提出書面提案。綜上所述，當前英國經濟與脫歐兩大不確定性尚未消弭，若本周市場對於美國貿易戰的憂慮舒緩，美滙指數有可能重拾升軌並拖累英鎊再度走低。

技術分析方面，英鎊/美元自上周二觸及6個月新低1.3204後企穩反彈，已連續3個交易日錄得上升，目前更進一步升穿日線圖的小型下降軌阻力，顯示後市上升動力充足，滙價或有機會進一步反彈至1.3480甚至1.3650區域(從1.4376至1.3204下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據5月28日策略於1.3280建立的英鎊買盤(上望1.3420，跌穿1.3250止損)已於1.3250平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元跌至1.3300-1.3310支持區域買入英鎊，上望1.3470，跌穿1.3250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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