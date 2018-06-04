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今日 18:32 國際財經

道期升逾百點 歐股中段靠穩

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歐洲地緣政治緊張局勢降溫，加上美國經濟數據理想，利好投資氣氛，歐股中段靠穩，道期升逾百點。市場注視環球貿易發展，以及下周舉行的美朝峰會。

截至本港時間傍晚6時10分，英國富時100指數報7756點，升54點或0.71%；德國DAX指數報12759點，升34點或0.27%；法國CAC 40指數報5488點，升22點或0.42%；意大利富時MIB指數報22176點，漲66點或0.3%。

道指期貨暫報24758點，升129點。

歐盟執委會主席容克上周六稱，儘管意大利反建制聯合政府執政，但歐羅區並未面臨新的主權債務危機威脅。上周五意大利兩個疑歐派政黨組建聯合政府，平息市場的憂慮。

經濟數據方面，市場研究機構Sentix指出，歐羅區6月季調後投資者信心指數連跌5個月，由5月19.2急降至9.3，創2016年10月以來最低，遠遜市場預期的18.5，主要受意大利政局變化拖累。歐羅區4月生產者物價指數(PPI)按月意外放緩至零增長，是去年7月以來首次零增長，低於市場預期升0.2%，前值維持升0.1%，而按年升幅略放緩至2%，低於預期升2.4%。

英國方面，經季節調整後，英國5月Markit建築業採購經理指數(PMI)意外企穩52.5，是去年11月以來新高，市場原先預期回落至52。

油價下跌，紐約原油期貨現每桶報65.45美元，跌0.36美元或0.55%；倫敦布蘭特期油報75.88美元，跌0.91美元或1.19%。

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