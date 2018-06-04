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今日 05:55 國際財經

SpaceX推遲登月旅程時間 最快明年中成事

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美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)私人持有的太空探索科技公司SpaceX，推遲原定今年內接載首名人士到月球旅遊的時間表，最新估計是最快明年中才可成事。

此次延遲反映全球性的大型商業衞星發射合約減少。該公司發言人在過去的周末回應記者查詢時確認，登月行程會推遲，但沒有講及最新預測時間。

該公司較早時公布了明年預期的「獵鷹」(Falcon)火箭升空次數，較今年的28次減少四成。升空次數的減少，是與商業客戶減少發射衞星有關。市場人士開始質疑「獵鷹」火箭需求。

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