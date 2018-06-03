訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:28 國際財經

默克爾稱回應改革歐盟建議 與馬克龍更親近

放大圖片

德國報章在星期日引述總理默克爾表示，她已經詳細回應法國總統馬克龍提出的改革歐盟建議。有歐洲政治評論員認為，這表現她開始親近馬克龍、疏遠美國的具體行動。

意大利上周發生的組閣風波開始淡靜下來，但疑歐的兩大政黨落實組織政府，對歐盟前景帶來困擾，令到德法兩國能夠成功推動歐盟新轉變，成為市場最大疑慮。同時，美國總統特朗普政府向歐盟實施鋼鋁關稅，以及可能向伊朗重新實施制裁，也導致歐盟日後的防衛與庇護政策面對挑戰。

默克爾一直沒有對馬克龍的提議作出回應，令到她面對歐洲政界的質疑。因此，她在星期日接受《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)訪問時作出上述回應，有助釋除了市場一些疑慮。

柏林Jacques Delors機構總監Henrik Enderlein表示，默克爾的回應與她一貫作風相同，面對詰責便作出回應。

默克爾在訪問內也強調，將支持歐洲穩定機制(ESM)轉為歐洲貨幣基金組織(EMF)的構思。不過，在 EMF處理成員債務可持續性問題，她與馬克龍的看法不一致。

但最具影響性的，是她與支持馬克龍提出的歐洲軍事干預策略，可能令到德國的軍隊變得更主動。

另外，她支持逐步引進歐盟投資預算，以及推行一體化的庇護權基準。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。