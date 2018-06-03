國際財經

德國報章在星期日引述總理默克爾表示，她已經詳細回應法國總統馬克龍提出的改革歐盟建議。有歐洲政治評論員認為，這表現她開始親近馬克龍、疏遠美國的具體行動。

意大利上周發生的組閣風波開始淡靜下來，但疑歐的兩大政黨落實組織政府，對歐盟前景帶來困擾，令到德法兩國能夠成功推動歐盟新轉變，成為市場最大疑慮。同時，美國總統特朗普政府向歐盟實施鋼鋁關稅，以及可能向伊朗重新實施制裁，也導致歐盟日後的防衛與庇護政策面對挑戰。

默克爾一直沒有對馬克龍的提議作出回應，令到她面對歐洲政界的質疑。因此，她在星期日接受《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)訪問時作出上述回應，有助釋除了市場一些疑慮。

柏林Jacques Delors機構總監Henrik Enderlein表示，默克爾的回應與她一貫作風相同，面對詰責便作出回應。

默克爾在訪問內也強調，將支持歐洲穩定機制(ESM)轉為歐洲貨幣基金組織(EMF)的構思。不過，在 EMF處理成員債務可持續性問題，她與馬克龍的看法不一致。

但最具影響性的，是她與支持馬克龍提出的歐洲軍事干預策略，可能令到德國的軍隊變得更主動。

另外，她支持逐步引進歐盟投資預算，以及推行一體化的庇護權基準。