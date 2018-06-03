國際財經

美國股市經過上周的個別發展後，本周步入六月首個完整交易周，市場人士指出，焦點將集中在蘋果產品年會、美國中期選舉初選，以及若干經濟數據消息等議題。

回顧上周，美國股市個別發展，道瓊斯指數跌0.5%，標準普爾500指數升0.5%，納斯特綜合指數升幅更達1.6%。

周一已經有重頭戲亮相，蘋果將展開一年一度的全球開發商年會(WWDC)，而在美國東岸時間下午一時，蘋果高層將開始年會的主要演講。

儘管市場預期，今年的WWDC將不會有驚天動地的新軟件發布，但是市場預期蘋果將更新一些現有技術的功能，與推出若干廉價版本的硬件，足以對蘋果股價產生相應作用。去年，蘋果在WWDC公布了新款智能揚聲器，以及一些電腦的提升級別舉動。

另一方面，美國今年是選舉年，儘管中期選舉是在11月，但周二是8個州份的初選，包括人口最多的加州。初選是不分黨派的，選民在大批州長與參議員的參選者內，選出兩名候選人進行11月的對決。

美國經濟數據方面，周一將公布4月耐用品訂單，FactSet綜合市場預期為按月收縮1.7%，而撇除運輸用品後，耐用品訂單將錄得0.9%增長，略低於前一月的0.92%。同日，美國公布5月汽車銷售，分析員預期年率化增幅是400萬輛，與前一月相若。

到了周二，供應管理協會(ISM)將公布5月非製造業指數，市場預期為57.5%，優於前一月的56.8%。周三，美國公布4月貿易數據，市場預期為逆差490億美元，與前一月相同。周四，聯儲局將公布消費者信貸增長，市場預期為145億美元，前一月為116億美元。周五公布的包括4月批發庫存，市場預期增長0.05%，略高於前一月的不變。