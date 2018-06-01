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今日 06:36 國際財經

[國際早班車] 二手樓價指數反彈0.34%

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二手樓價指數反彈0.34%

二手樓價指數上周回軟，但本周隨即反彈。中原城市領先指數CCL報181.58點，本周升0.34%，為歷史第四高。

莊勝百貨賣盤 獲提全購要約

莊勝百貨(00758)公布，主席周建和擬出售6.98億股予新華聯國際，佔公司已發行股本66.75%，代價約4.34億元，相當於每股0.6217元。

企業焦點簡訊

‧阿里健康(00241)旗下淅江扁鵲獲螞蟻金服附屬等公司注資，合拓數據平台
‧騰訊(00700)控告「今日頭條」及「抖音」涉不正當競爭行為，索償1元人幣
‧手遊商諾壹控股向聯交所提交主板上市申請
‧卓珈控股(08358)向聯交所遞交轉主板上市的正式申請
‧TCL多媒體(01070)以現金7.93億人民幣，收購TCL商用信息科技全部股權
‧金榜集團(00172)預料全年虧損大幅減少；上一年度虧損14.23億元
‧位元堂(00897)預期年度虧損按年增逾30%，去年同期蝕9330.3萬元
‧中國中藥(00570)全資子公司出資5000萬人民幣，將持宏大飲片51%股權
‧大生農業金融(01103)遭控股股東減持，佔公司已發行股本約12.9%
‧勝捷企業(06090)以代價1870萬英鎊收購英國物業
‧澳優乳業(01717)以初步代價約1.3億元，收購Ozfarm餘下50%股份
‧龍湖地產(00960)主席吳亞軍於5月29日至30日期間，增持554.35萬股
‧宏安地產(01243)預計全年盈利按年增長不少於40倍
‧宏安集團(01222)預計全年盈利按年增長不少於1倍
‧中國富強金融(00290)發盈警，預料截至3月底止全年錄得虧損
‧美捷滙(01389)預期全年業績將錄得溢利。去年同期虧損252.9萬元
‧聯想控股(03396)完成H股「全流通」，試點股份下周四買賣
‧威勝集團(03393)今年內奪得國家電網集中招標累計約3.43億港元合約
‧富力地產(02777)首5個月累計合約銷售額按年上升約42%
‧中國奧園(03883)首5個月銷售額累計按年增長約1.53倍

美失業率18年最低 道指收市漲219點

美國5月非農業就業報告可謂雙喜臨門，除了新增職位遠勝預期，失業率更跌至18年來最低，帶動美股上揚，道指一度飆257點，收市仍漲219點或0.9%，報24635點。金融和科技股帶動大市；標指高收1.08%；納指上揚1.51%。

金融市場焦點簡訊

‧美國工廠活動增長加速，ISM製造業指數由4月的57.3升至5月的58.7
‧期貨市場顯示，美國今年加息4次的機率由32%調高至38%
‧三藩市聯儲銀行行長威廉斯：利率逾中性水平時，美聯儲仍可加息
‧ICE美滙指數升0.2%，報94.214點
‧紐約8月期金跌5.4美元或0.4%，收報每盎斯1299.30美元
‧憂沙地等國增產，紐約7月期油下滑1.8%，收報每桶65.81美元
‧布蘭特8月期油收市跌1%，每桶報76.79美元
‧快意佳士拿未來五年將投資90億歐羅，開發電動車及自駕車業務
‧英國首相文翠珊對美國向歐盟實施鋼鋁關稅的決定深感失望
‧德銀美國業務據報遭美聯儲評定為「陷入困境」，惟歐央行指狀況好轉
‧市場憂慮德銀美國業務或未能通過美聯儲壓力測試
‧意大利成功籌組聯合政府，意股飆1.5%
‧西班牙通過不信任動議，拉霍伊下台，當地股市抽高1.8%
‧港股夜期收報30558點，升163點，較昨日恒指收市高水65點
‧人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌159點子，報6.4169

特朗普會見金正恩特使 稱美朝峰會如期舉行

美國總統特朗普會見北韓特使金英哲後表示，美朝峰會將如期在6月12日於新加坡舉行，與北韓最高領導人金正恩的會晤將是「一個開端」。

特朗普促歐盟加拿大 削對美貿易順差

美國總統特朗普促請歐盟與加拿大，付出更大努力去削減對美國的貿易順差。

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