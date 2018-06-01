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今日 05:14 國際財經

威廉斯:利率逾中性水平時 聯儲仍可加息

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三藩市聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，聯儲局不一定要在利率回升至中性水平後，便立即停步循予漸進加息步伐。

威廉斯的觀點與部分地區銀行行長不同。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Rob Kaplan)與亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)，均提議聯儲局在利率達中性水平後，暫停加息行動。

威廉斯認為，聯儲局可考慮把利率調升至限制增長水平，如果屆時的經濟保持強勁增長勢頭，以及通脹處於2%或以上水平。

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