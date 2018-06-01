國際財經

美國周五公布的5月非農業就業報告可謂雙喜臨門，除了新增職位遠勝預期，失業率更跌至18年來最低，帶動美股上揚，暫時擺脫貿易戰陰霾，道指一度飆257點，高位觸及24673點。今次是聯儲局6月12日至13日議息前發布的最後一項重要經濟數據，分析員認為，本月加息勢在必行，市場並調高今年加息4次的預期，刺激美元造好。

美國勞工部於美東時間上午8時30分公布，5月新增22.3萬個職位，遠高於預期的18.8萬個，亦較4月的15.9萬個大為增多；上月失業率跌至3.8%，低於市場估計的3.9%，亦平了2000年4月的紀錄，如失業率未來進一步跌穿3.8%，更將是1969年後的48年新低。

特朗普偷步報喜 道指彈逾200

平均時薪按月增加0.3%，高於預期的0.2%以及4月的0.1%，按年增幅則為2.7%，超過4月的2.6%。職位增長十分廣泛，所有主要行業都大幅增聘人手。

上述數據出爐前發生一段小插曲，美國總統特朗普於報告正式公布前79分鐘，搶先於Twitter發文表示「期待今早8時30分的就業數據」，令人憧憬就業表現強勁，市場率先有反應，道指期貨升幅擴大。

道指曾收窄升幅至只有126點，惟收市仍漲219點或0.9%，報24635點。金融和科技股帶動大市，摩根大通、高盛都高收逾1%，微軟首度升穿100美元關口創新高，收市攀升1.97%，報100.79美元，晶片股英特爾升幅達3.4%；標指高收1.08%；納指上揚1.51%。本周累計，道指跌0.5%，標指升0.5%，而納指的升幅高達1.6%。

ISM製造業指數升至58.7

另一項數據反映美國工廠活動增長加速，ISM製造業指數由4月的57.3升至5月的58.7。U.S. Bank Wealth Management投資顧問赫克曼（Dan Heckman）認為，平均時薪增幅確定美國通脹有上升趨勢，意味聯儲局6月將加息。野村分析員多姆斯（Mark Doms）亦稱，6月加息已成事實，問題是今年會加息3次抑或4次。

期貨市場顯示，今年加息4次的機率由32%調高至38%，而預期9月加息的機率已升至超過50%，反映投資者逐漸認同9月再加息。

美滙轉強 金價跌穿1300關

市場預期聯儲局加息在即，美元滙價強勢，ICE美滙指數尾段升0.2%，報94.214點。金價則受壓，紐約8月期金跌5.4美元或0.4%，收報每盎斯1299.30美元，是5月23日以來最低，本周累計跌0.7%。10年期債息升7.1個基點，至2.895厘，但本周累計仍跌3.6個基點。

歐股早已因意大利成功籌組聯合政府而造好，意股飆1.5%，在同日換首相的西班牙，股市抽高1.8%。

油價方面，美國油產量持續上升，紐約7月期油下滑1.8%，收報每桶65.81美元，是4月10日以來最低，5月累計下挫2.2%；布蘭特8月期油收市跌1%，每桶報76.79美元，5月累計上漲3.2%。