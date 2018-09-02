即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數周四急彈411點後，周五在不足220點間窄幅波動，高開80點後早段一度跌73點，隨即掉頭回升最多112點，見30581點的全日高位；午市後沽壓重現，曾下滑105點，低見30363點，收報30492點，微升24點(0.08%)。主板成交額1207.13億元，上升股份佔46%。

全周計算，恒指跌95點(0.31%)，連續第三周回落。

周初恒指失守50天線及20天線，周三更挫至29964點，該水平既是三角形鞏固形態頂部，亦接近成交密集區底線，發揮較佳的支持作用，但周五反彈力度已轉弱，且明顯受制於50天線(約30592點)。

恒指仍未擺脫2月開始、橫行近3個月的長方形形態，即使失守3萬點大關，估計長方形底部即29700至29800點會有一定承托力，該位也是200天線支持所在。目前，10天線和20天線交疊在30700點，成交密集區頂部位於31100點，將成恒指反彈的重大阻力。港股短線走勢仍反覆，須靜待新消息出現才有突破的條件，預期後市將聚焦外圍因素。

近月受意大利政局動盪和中美貿易戰等消息影響，環球股市表現非常波動，從風險資產的價格變化：美國10年期國債債息由高位回調、日圓滙價造好和金價低位反彈等，反映5月下旬開始，投資者避險情緒已有升溫跡象。

附【圖】可見，參考由18種對風險胃納變化較敏感之資產價格編製而成的指標，自5月22日的高位急速下滑，並且回落至近一年長方形徘徊區頂部位置，市場風險胃納確實顯著縮減；可是，隨着意大利紛亂的政局漸見緩和，該指標再次上揚，如能重拾升勢，顯示風險胃納承受能力提高，有利股市進一步造好。

不過，歐股資金流變化和環球貿易爭端惡化似乎仍在拖後腿。

經美股ETF購買歐股的金額變化數據顯示，資金自年初開始流出歐洲股市，而近數星期「走資」速度明顯加快，截至上周三為止，淨流出金額達到119億美元，創2014年有紀錄以來新高。

此外，中美貿易摩擦加劇之際，美國落實對「盟友」包括歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，予人向主要經濟體全面啟動貿易戰之感，相關國家已揚言報復，加拿大率先公布針對總值166億加元的美國貨徵收關稅反擊，勢對市場風險胃納帶來影響。

外圍政經局勢極不明朗，風險資產難免波動，港股短期能否向上突破，投資者不宜過分樂觀。

信報投資研究部

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