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今日 21:41 國際財經

非農就業勝預期 道指早段漲近200點

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歐洲政治風險緩和，美國非農業新增職位高於預期，美股早段上升，道指漲近200點。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報24611點，升195點或0.8%；標普500指數報2725點，升19點或0.73%；納指報7502點，升60點或0.81%。

數據方面，美國5月非農業新增職位22.3萬個，高於市場預期增加18.8萬個；失業率為3.8%，預期為3.9%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報66.29美元，跌0.75美元或1.12%；倫敦布蘭特期油報77.13美元，跌0.43美元或0.55%。

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