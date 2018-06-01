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今日 18:56 國際財經

道期升逾百點 觀望非農數據

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意大利組閣成功，新政府將於香港時間今晚宣誓，歐洲股市中段續升，道指期貨升逾百點，關注稍後公布的美國非農就業數據。

截至本港時間傍晚6時39分，道指期貨暫報24538點，升121點。

英國富時100指數報7737點，升58點或0.77%；德國DAX指數報12723點，升118點或0.94%；法國CAC 40指數報5466點，升68點或1.26%；意大利富時MIB指數報22331點，漲547點或2.5%；

西班牙國會通過對首相拉霍伊不信任動議，西班牙IBEX 35指數升172點或1.82%，報9638點。

數據方面，歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)終值55.5，符合預期，是15個月最低。法國5月製造業PMI終值54.4，遜預期。德國5月製造業PMI終值56.9，雖略高預期，但仍是15個月最低增速。英國5月製造業PMI升至54.4，勝預期。

另外，美國稍後將公布上月失業率及非農就業人口變動，預料分別為3.9%及增加19萬人，前值分別為3.9%及增加16.4萬人。

油價反覆，紐約原油期貨現報66.83美元，跌0.21美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報77.6美元，升0.04美元或0.05%。

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