國際財經

本周初歐羅/美元因意大利政局動蕩一度大跌，推動避險資金湧入日圓、瑞郎等避險資產，美元/日圓在周二(5月29日)曾從日內高位109.46大跌逾100點至108.10，創下1個月新低。不過，隨着意大利新政府組閣出現轉機，市場避險情緒降溫令歐羅/美元大幅反彈，美元/日圓亦隨之企穩回升。

雖然目前美元/日圓進一步反彈並輕微升穿了日線圖下降通道的頂部阻力109.00水平，最高見109.21，但美國總統特朗普挑動的「貿易戰」如箭在弦，環球股市或會隨時大跌並再度刺激日圓走強。事實上，周四(5月31日)美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟徵收25%的鋼鐵關稅，徵收10%的鋁關稅，從午夜起生效(即本港時間周五中午12點），而加拿大、墨西哥和歐盟隨即表態稱將對美國採取報復性行動。

值得留意的是，除了全球貿易局勢惡化以及美國聯儲局加息預期令新興市場危機進一步擴大外，日本現任首相安倍晉三面臨的危機亦持續為日圓提供上行動力。鑒於目前執政的自民黨將在9月前進行選舉，而身陷政治醜聞導致現任首相安倍晉三的影響力大不如前，一旦自民黨在9月選舉中落敗其首相生涯可能終結，且安倍經濟學也將宣布告終，若然如此，美元/日圓或有望跌穿108.00支持水平並進一步下行。

另一方面，本周公布的美國經濟數據表現不佳，加之美國貿易端再現風波，美國聯儲局6月加息的概率亦較上周接近100%出現較大幅度下滑，若周五(6月1日)公布的美國5月季度後非農新增就業職位表現未如理想，恐將拖累美滙指數進一步下跌。

技術走勢方面，美元/日圓在5月21日觸及5個半月高位111.38後掉頭下跌形成下降通道，雖然目前有所反彈，但若滙價未能重返110之上，後市仍有機會重啟跌浪。若市場避險情緒再度升溫或非農數據表現未如理想，滙價或可進一步下探108.00甚至107.20水平。

策略方面，我們將待美元/日圓反彈至109.80-110.00區域沽出，下望108.50，升穿110.40止損；或待滙價跌破107.90-108.00區域時沽出，下望107.00，升穿108.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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