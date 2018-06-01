國際財經

評級機構標準普爾下調德意志銀行信貸評級，由「A-」降至「BBB+」，離垃圾級別僅餘3級，展望為「穩定」。

標普聲明表示，雖然德銀管理層已採取舉措期望恢復盈利能力，但仍有執行上的風險，且對比同業已完成重組方案，德銀表現遜色。此外，評級展望「穩定」，是反映相信執行業務策略一段時間後會取得進展。

稍早前，《華爾街日報》引述消息人士稱，美國聯儲局早在1年前已把德銀旗下美國業務視為「令人困擾狀態」。

德銀上周宣布全球裁員7000多人，藉以降低成本和恢復盈利能力，確保國際地位不變。