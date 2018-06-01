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今日 16:26 國際財經

德國冀美重新考慮對歐盟關稅決定

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美國決定向歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，日本和歐盟發表聯合聲明，反對美國實施相關進口限制。德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)批評美國的關稅決定是個大錯，希望歐盟對美國關稅的反應將使美國重新考慮。

阿爾特邁爾表示，歐盟或將與墨西哥和加拿大在貿易方面展開合作。

他又稱，歐盟需要數日時間準備針對美國關稅的反制措施，避免事態進一步升溫符合所有人的利益。在貿易和伊朗問題上雖然雙方存在分歧，但歐盟和美國仍然是緊密的合作夥伴。

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