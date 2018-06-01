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今日 16:13 國際財經

歐羅區5月製造業PMI創15個月低

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IHS Markit公布，歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)終值為55.5，符合預期，為15個月最低，4月終值為56.2。

法國方面，5月製造業PMI終值為54.4，低於預期及初值的55.1，4月終值為53.8。

IHS Markit分析師Alex Gill稱，雖然法國製造業擴張速度仍然高於長期平均水平，但卻明顯弱於去年下半年。

德國5月製造業PMI終值為56.9，略高於預期及初值的56.8，為15個月最低增速，主要產能限制導致供應延遲，以及全球貿易放緩；4月終值為58.1。

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