國際財經

意大利籌組新政府取得進展，地緣政局風險減退，惟環球貿易風險升溫，加上投資者靜候美國非農業就業數據，期望從中推斷聯儲局6月加息的可能，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩，其中意大利股市漲逾2%。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7723點，升45點或0.59%；德國DAX指數報12680點，升76點或0.6%；法國CAC 40指數報5446點，升47點或0.88%；意大利富時MIB指數報22335點，漲551點或2.53%；西班牙IBEX 35指數最新漲104點或1.11%，報9570點。

道指期貨暫報24492點，升75點。

美國宣布向歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，受影響國家立即揚言報復，市場憂慮美國全面向主要經濟體開打貿易戰。德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)批評，美方此舉違反國際法律。歐盟委員會主席容克亦稱，將對美國的鋼鋁關稅措施採取報復行動。歐盟此前已表示，報復對象將是很多共和黨關鍵選區出產的消費品、農產品和鋼鐵產品。

另外，意大利持續多月的政治僵局有望結束，法律學教授孔特接受總統馬塔雷拉提出的組閣邀請，新財長一職將轉由未有鼓吹脫歐、立場較溫和的特里亞出任。

至於同樣出現政治危機的西班牙，當地國會即將就首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的不信任議案投票。有報道指，反對黨已取得足夠支持票，外界預料議案通過機會較大，拉霍伊面臨被罷免危機，且很可能成為該國首名因不信任議案而被迫下台的首相。

美國原油庫存降幅遠超預期，推高油價，紐約原油期貨扭轉昨日挫1.7%的頹勢，現時每桶報67.05美元，升0.01美元或0.01%；倫敦布蘭特期油報77.63美元，升0.07美元或0.09%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布5月製造業採購經理指數(PMI)終值，市場預期分別為55.1、56.8及55.5，均與前值持平。此外，美國將公布上月失業率及非農就業人口變動，預料分別為3.9%及增加19萬人，前值分別為3.9%及增加16.4萬人。