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據外國媒體引述消息人士透露，Facebook將宣布旗下視頻平台Watch首批新聞節目，當中或包括來自霍士新聞(Fox News)和CNN的內容。

據悉，正在協商的新聞節目包括來自霍士新聞由Shepard Smith主持的節目，這些節目由Facebook提供資金，並且只在Watch平台上播放，部分節目最早或於下周公布，並於7月份正式推出。

Facebook目前正與多家知名媒體公司和數碼初創公司協商推出新聞節目，期望藉由提供可靠的新聞，壓倒平台上的假新聞。