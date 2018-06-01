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今日 15:40 國際財經

Facebook視頻平台傳引入霍士CNN新聞

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據外國媒體引述消息人士透露，Facebook將宣布旗下視頻平台Watch首批新聞節目，當中或包括來自霍士新聞(Fox News)和CNN的內容。

據悉，正在協商的新聞節目包括來自霍士新聞由Shepard Smith主持的節目，這些節目由Facebook提供資金，並且只在Watch平台上播放，部分節目最早或於下周公布，並於7月份正式推出。

Facebook目前正與多家知名媒體公司和數碼初創公司協商推出新聞節目，期望藉由提供可靠的新聞，壓倒平台上的假新聞。

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