據外國媒體引述消息人士透露，Facebook將宣布旗下視頻平台Watch首批新聞節目，當中或包括來自霍士新聞(Fox News)和CNN的內容。
據悉，正在協商的新聞節目包括來自霍士新聞由Shepard Smith主持的節目，這些節目由Facebook提供資金，並且只在Watch平台上播放，部分節目最早或於下周公布，並於7月份正式推出。
Facebook目前正與多家知名媒體公司和數碼初創公司協商推出新聞節目，期望藉由提供可靠的新聞，壓倒平台上的假新聞。
今日 15:40 國際財經
據外國媒體引述消息人士透露，Facebook將宣布旗下視頻平台Watch首批新聞節目，當中或包括來自霍士新聞(Fox News)和CNN的內容。
據悉，正在協商的新聞節目包括來自霍士新聞由Shepard Smith主持的節目，這些節目由Facebook提供資金，並且只在Watch平台上播放，部分節目最早或於下周公布，並於7月份正式推出。
Facebook目前正與多家知名媒體公司和數碼初創公司協商推出新聞節目，期望藉由提供可靠的新聞，壓倒平台上的假新聞。
|下一篇：
|粵港澳警方會晤 討論跨境犯罪
|上一篇：
|劉怡翔三藩市參觀科技公司