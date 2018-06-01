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今日 12:52 國際財經

特朗普警告加拿大 倘NAFTA不公平免談

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美國總統特朗普警告加拿大，圍繞北美自由貿易協議(NAFTA)的重新談判必須要達成公平協定，否則不會有任何協議。

特朗普周四晚上發表聲明表示，幾十年來，美國在貿易上一直處於不利地位，但這樣的日子已經結束。

他稱，已向加拿大總理杜魯多傳達了一條訊息：美國接受公平的協定，否則不會有任何協議。

上述聲明顯然是在回應杜魯多較早前的講話。杜魯多當時稱，與美國副總統彭斯通話時，後者堅持給北美自貿談判附加「日落條款」，使他與特朗普圍繞簽署NAFTA的會談計劃告吹。

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