國際財經

俄羅斯表明有能力在數個月內增加石油產量。

俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin向路透表示，如果決定解除與石油出口國組織(OPEC)和其他產油國的價格保護協議，俄羅斯有能力在數個月內，將石油產量提高到減產協議實施前的水平。

由於達到削減全球過剩石油庫存的目標，市場整體趨於平衡，俄羅斯與沙地阿拉伯已經討論了逐步增產的問題。

Sorokin表示，短期來看，俄羅斯有能力在數個月內每日至少增加30萬桶的產量，相當於減產協議生效後，各油企自願減掉的產量。