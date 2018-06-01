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今日 10:13 國際財經

德財長批美徵鋼鋁關稅違國際法

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美國決定向歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅。德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)批評，美方此舉違反國際法律。

肖爾茨周四在加拿大前往參加七國集團(G7)財長會議途中表示，對於跨大西洋兩岸關係是糟糕的一天。美方的單邊決定錯誤，並違反國際法，強調支持基於規則自由貿易體系的重要性。

肖爾茨表示，歐盟將強力且明智地作出回應，歐盟成員國之間及歐盟的國際夥伴將作出協調。

他又稱，歐盟準備與美國就一般關稅進行磋商，但前提是美國就鋼鋁關稅給予永久豁免。

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