國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國聯邦儲備局罕早在一年前，已把德意志銀行旗下美國業務視為「令人困擾狀態」。

聯儲局未有公布有關消息。不過，外電早前報道了相關負面消息，拖累在美國上市的德銀股份，周四股價急挫7.2%至9.16歐羅，是一年半以來最低。

根據《華爾街日報》報道，「令人困擾狀態」是聯儲局最低評分。

聯儲局拒評上述消息。聯邦存款保障公司(FDIC)未有回應查詢。

德銀拒評上述消息，但表示正與監管機構合作，消除美國分支的疲弱問題。該行指出，美國3間附屬只佔集團整體資產少於一成。