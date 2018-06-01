國際財經

渣打料A股納MSCI每次資金流入624億

A股今日正式被納入MSCI新興市場指數，渣打香港行政總裁禤惠儀表示，估計MSCI新興市場指數兩階段納入A股(分別為6月1日及9月3日)，每次將帶動50億至80億美元(約390億至624億港元)的資金流入中國市場。

【新股追蹤】萬成集團暗盤收升四成

兩隻新股周五掛牌，萬成集團(01451)暗盤最高見2元，較招股價飆升49.25%，收報1.87元。天源集團(06119)收報0.78元，較招股價跌8.24元。

本地焦點簡訊

‧本港4月零售銷售按年升12.3%，略勝預期

‧美的集團控股股東旗下房地產業務美的置業，擬來港主板上市

‧海航:未就出售NH Hotel股權達成任何協議

‧博富臨置業(00225)中期盈利按年增長4.2倍，派中期息4仙

‧天鴿互動(01980)首季盈利按年增長1.31%，不派息

‧凱華集團(00275)就向星美控股(00198)出售廣州樓宇物業權益訂立備忘錄

‧中滔環保(01363)控股股東近日在公開市場購買350萬股

美歐貿戰打響 道指收市挫251點

美國宣布向歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，受影響國家立即揚言報復，加拿大率先公布總值166億加元、針對美國貨徵收關稅的報復政策，令人擔心美國全面向主要經濟體打貿易戰，歐美股市因而受壓，道指一度瀉315點，收市跌251點或1.02%，報24415點；標指回吐0.69%；納指跌0.27。

金融市場焦點簡訊

‧美國4月個人消費開支增長0.6%，創5個月最大漲幅，勝預期

‧美國4月個人收入升0.3%，高於3月的0.2%增長

‧美國4月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0.2%，按年升2%

‧美國4月核心PCE連續第三個月按月升0.2%，按年增1.8%

‧美聯儲理事布雷納德：支持循序漸進加息，達致輕微約束增長的水平

‧克利夫蘭聯儲行長梅斯特：未改變對美國經濟與聯儲局加息的看法

‧ICE美滙指數曾跌0.4%至93.717，其後收窄跌0.2%，報94.002

‧歐羅兌美元曾報1.1510低位，再倒升0.5%至1.1724，尾段報1.1692

‧紐約8月期金跌1.8美元或0.1%，收報每盎斯1304.70美元

‧紐約7月期油收市跌1.17美元或1.7%，報每桶67.04美元

‧西班牙首相拉霍伊的不信任議案有機會獲國會通過，他近乎篤定下台

‧歐股收市回落，其中德股大跌1.4%，西班牙下滑1.05%

‧外電：美聯儲指德銀旗下美國業務陷於「困擾狀態」；德銀股價急挫逾7%

‧離岸人民幣(CNH)兌美元凌晨4時59分報6.4093，較周三紐約尾盤跌83點

‧港股夜期收報30369點，跌128點，較昨日恒指收市低水100點

‧港股ADR比例指數收報30509點，較香港收市高40點

加拿大報復美國鋼鋁關稅 向近千億美國貨徵稅

美國宣布對歐盟、加拿大及墨西哥徵收鋼鋁關稅後，多國隨即揚言報復。加拿大將針對美國徵收附加性鋼鋁關稅，最多166億加元(998.4億港元)。歐盟周五將把美國告上世貿組織(WTO)，並對美國產品相應徵收進口關稅。墨西哥亦對美國施加同等的報復措施。

意大利候任總理孔特組閣 特里亞為新財長

意大利籌組新政府取得進展，法律學教授孔特(Giuseppe Conte)接受總統馬塔雷拉提出的組閣邀請，向總統遞交內閣成員名單，新政府將於香港時間周五晚上10時宣誓。孔特任命特里亞(Giovanni Tria)為新財長。