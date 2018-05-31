美國大型電玩商GameStop公布，第一財季純利按年跌52%至2820萬美元(2.2億港元)。每股經調整盈利為30美仙，收入跌6%至19.3億美元；FactSet綜合市場預期平均值分別是38美仙與19.5億美元。
GameStop維持年度每股經調整盈利預測區間3至4.35美元不變。分析員預期第二季每股盈利與收入分別是9美仙與16.3億美元。
GameStop又公布，Shane Kim將成為署理行政總裁。
消息公布後，該公司市後股價下滑逾3%。
今日 05:23 國際財經
美國大型電玩商GameStop公布，第一財季純利按年跌52%至2820萬美元(2.2億港元)。每股經調整盈利為30美仙，收入跌6%至19.3億美元；FactSet綜合市場預期平均值分別是38美仙與19.5億美元。
GameStop維持年度每股經調整盈利預測區間3至4.35美元不變。分析員預期第二季每股盈利與收入分別是9美仙與16.3億美元。
GameStop又公布，Shane Kim將成為署理行政總裁。
消息公布後，該公司市後股價下滑逾3%。
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