國際財經

美國宣布對歐盟、加拿大及墨西哥徵收鋼鋁關稅後，多國隨即揚言報復。加拿大將針對美國徵收附加性鋼鋁關稅，最多166億加元(998.4億港元)。歐盟周五將把美國告上世貿組織（WTO），並對美國產品相應徵收進口關稅。

加拿大外長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示，由7月1日開始，將對美國鋼鐵產品實施25%的關稅，對美國鋁產品實施10%的關稅。提議的關稅亦包括威士忌、橙汁和其他類別的產品。

加拿大總理杜魯多稱，美國在鋼鐵貿易上存在20億美元盈餘，美國所採取的鋼鋁關稅「完全不容接受」。

歐盟委員會主席容克周四稱，將對美國的鋼鋁關稅措施採取報復行動。歐盟此前已表示，報復對象將是很多共和黨關鍵選區出產的消費品、農產品和鋼鐵產品。

英國貿易大臣福克斯表示，不排除將採取針對性措施的可能性，也不排除在WTO啟動貿易爭端解決機制。德國總理默克爾斥責美方違法，強調歐盟會堅定及團結地回應。法國總統馬克龍亦形容，美國作出了「違法決定」。

墨西哥經濟部長稱，將對美國施加同等的報復措施，決不會讓美國的行動損害到墨西哥汽車產業，又表示美國鋼鋁關稅會危害到墨西哥大約40億美元的貿易活動。

美國早前宣布，對加拿大、墨西哥和歐盟徵收25%的鋼鐵關稅，以及10%的鋁關稅，將於本港時間周五(6月1日)中午12時生效。

評級機構穆迪表示，特朗普政府對歐盟、加拿大和墨西哥加徵鋼鋁關稅，可能會利好部分美國鋼鋁製造商，但可能會不利於美國的宏觀經濟。受影響國家和地區的報復性行動或衝擊特定的美國出口商，而美國關稅亦可能推高部分美國製造商的生產成本，或傳導至整個物價水平。