國際財經

美國總統特朗普政府宣布針對歐盟等實施關稅新政策，而歐盟火速向美國反擊，指在數小時內宣布報復措施，受上述不明朗因素拖累，美股跌幅擴大，道指踏入尾段曾跌315點，最低位挫至24352點。

截至本港時間凌晨約3時15分，道指報24382點，跌285點或1.16%；標普500指數報2704點，跌19點或0.73%；納指報7441點，跌20點或0.28%。

有關國際貿易關係的消息繼續成為市場焦點，美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟徵收鋼鐵及鋁關稅，分別為25%及10%。美國商務部長羅斯表示，鋼鋁關稅將於本港時間周五(6月1日)中午12時生效。

歐盟隨即宣布，將對美國產品徵收額外關稅，並將在世界貿易組織(WTO)發動「爭端解決機制」，在數小時內宣布報復措施，以保護歐盟市場。

墨西哥經濟部長亦稱，墨西哥將對美國鋼鋁關稅施加同等的報復措施。

意大利政局方面，意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)將給予民粹主義領導人更多組閣時間，此舉可能使該國避免進行新的選舉。本周初有關意大利可能重新進行大選的消息，一度令金融市場大幅下跌。

歐股方面，英國富時100指數收報7678點，跌11點或0.15%；德國DAX指數報12604點，跌178點或1.40%；法國CAC 40指數報5398點，跌28點或0.53%；意大利富時MIB指數報21784點，跌13點或0.06%；西班牙IBEX 35指數收報9465點，跌100點或1.05%。