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美國宣布對歐盟等地區徵收鋼鋁懲罰關稅之後，德國外長馬斯(Heiko Maas)稱，將以「歐盟團結」回應華府提出的「美國優先」政策。

馬斯在聲明中表示，難以理解美國對歐盟鋼鋁徵收懲罰關稅的決定，歐盟將加以反對，並準備好採取反制手段作為回應。美國總統特朗普的競選口號提倡「美國優先」，馬斯稱，歐盟對「美國優先」的回應策略只能是「歐盟團結」。

美國政府宣布，對加拿大、墨西哥和歐盟徵收25%的鋼鐵關稅，以及10%的鋁關稅，將於本港時間周五(6月1日)中午12時生效。