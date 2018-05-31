訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:44 時事脈搏 國際財經

德國外長：以「歐盟團結」抗衡「美國優先」

放大圖片

美國宣布對歐盟等地區徵收鋼鋁懲罰關稅之後，德國外長馬斯(Heiko Maas)稱，將以「歐盟團結」回應華府提出的「美國優先」政策。

馬斯在聲明中表示，難以理解美國對歐盟鋼鋁徵收懲罰關稅的決定，歐盟將加以反對，並準備好採取反制手段作為回應。美國總統特朗普的競選口號提倡「美國優先」，馬斯稱，歐盟對「美國優先」的回應策略只能是「歐盟團結」。

美國政府宣布，對加拿大、墨西哥和歐盟徵收25%的鋼鐵關稅，以及10%的鋁關稅，將於本港時間周五(6月1日)中午12時生效。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。