國際財經

美國勞工部公布，截至5月26日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.1萬人，按周減少1.3萬人，預期為減至22.8萬人。

美國首次申領失業救濟人數已連續第169個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.225萬人，按周增加2500人。

另外，截至5月19日止當周，美國續領失業救濟人數為172.6萬人，按周減少1.6萬人，預期為增至174.9萬人。