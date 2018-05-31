美國勞工部公布，截至5月26日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.1萬人，按周減少1.3萬人，預期為減至22.8萬人。
美國首次申領失業救濟人數已連續第169個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.225萬人，按周增加2500人。
另外，截至5月19日止當周，美國續領失業救濟人數為172.6萬人，按周減少1.6萬人，預期為增至174.9萬人。
今日 20:54 國際財經
美國勞工部公布，截至5月26日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.1萬人，按周減少1.3萬人，預期為減至22.8萬人。
美國首次申領失業救濟人數已連續第169個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.225萬人，按周增加2500人。
另外，截至5月19日止當周，美國續領失業救濟人數為172.6萬人，按周減少1.6萬人，預期為增至174.9萬人。
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