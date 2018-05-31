國際財經

周三(5月30日)意大利民粹政黨五星運動與北方聯盟正嘗試重新組閣，以避免在7月末進行提前選舉，市場對意大利政局憂慮有所緩解，意大利國債強勁反彈、歐羅/美元大幅上漲逾1%，資金流出日圓、黃金等避險資產。不過，歐羅/美元大幅上漲令美滙指數受壓回落，加之素有美國「小非農」之稱的美國5月ADP私人機構就業職位增加17.8萬，差於市場預期19萬，美國第一季度實際國內生產總值(GDP)年化季率增長修正為2.2%，差於市場預期2.3%增長，數據表現不佳進一步打壓美滙指數，令其從94.96大幅回落至94.01，而倫敦金在日內低位1295.7美元企穩後小幅回升，再度上揚至1304美元區域。

事實上，黃金自上周一(5月21日)觸及5個月低位1282.1美元後逐步回升，目前已累計反彈逾20美元，但市場預期「特金會」將順利舉行以及意大利政局方面有所緩解令黃金上漲動力有所減弱。值得注意的是，消息稱美國總統特朗普(Donald Trump)計劃最早於周四(5月31日)宣布對歐盟、加拿大和墨西哥徵收全面的鋼鐵和鋁關稅，關稅最早可能於周五生效。此外，中美貿易戰再起波瀾，中美間本已就擱置貿易戰達成框架協定，但美國白宮近日卻再度宣布將對500億美元的中國進口商品加徵關稅和實施具體投資限制，故中方外交部亦強硬表態，稱其在國際關係中每一次變臉和出爾反爾都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍。若美國最終實施關稅措施令全球貿易戰情緒升溫，料將為金價提供進一步上行動力。

今日倫敦金企穩1300美元關口後持續反彈，一度攀升至時段高位1306.7美元，但始終1308-1310美元區域阻力重重，金價遲遲未能真正突破。不過，目前金價已輕微升破日線圖的下降通道頂部阻力，技術上應有利於後市進一步攀升。短期內投資者應重點關注美國是否對歐盟等國徵收關稅以及周五(6月1日)公布的美國5月季度後非農新增就業職位，若數據未如理想，倫敦金有望突破1310美元並進一步反彈至1314至1315美元(從1365.1美元至1282.1美元下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1320美元，但若倫敦金再度受阻1308-1310美元區域阻力，後市有望回落考驗1300美元支持。

策略方面，若短期內倫敦金回落至1298-1299美元，我們將買入倫敦金，上望1312美元，跌穿1293美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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