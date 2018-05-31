國際財經

意大利政治危機緩和，當地未有因政局動盪而削弱買債需求，市場焦點轉向美國是否落實向歐盟徵收鋼鋁關稅，以及中美貿易糾紛再度升溫，重燃環球爆發貿易戰的憂慮，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7711點，升21點或0.28%；德國DAX指數報12761點，跌21點或0.16%；法國CAC 40指數報5439點，升12點或0.23%；意大利富時MIB指數報21858點，升60點或0.28%。

道指期貨暫報24670點，升1點。

油價昨日漲逾2%後，今日回吐，紐約原油期貨現時每桶報68.02美元，跌0.19美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報77.23美元，跌0.27美元或0.35%。

歐羅區今日稍後將公布5月通脹數據，市場預期按年增長1.6%，前值為升1.2%；同時，亦會公布4月失業率，預期由8.5%降至8.4%。

另外，美國亦會公布上周首次申請失業救濟人數，預期由23.4萬人跌至22.8萬人。至於4月個人消費支出及收入數據，料按月分別升0.4及升0.3%，均與前值相同。

此外，能源資訊局(EIA)將公布上周庫存數據，預期原油庫存將增加45萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少150萬桶與120萬桶。