今日 08:38
國際財經
南韓公布，4月份工業生產按年錄得增長0.9%，市場原預期為下跌1.2%。
4月份經季節調整的工業生產按月增加3.4%，高於市場預期增加1%。
4月經季節調整的服務業產出按月持平。
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