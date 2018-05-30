國際財經

內地下調日用消費品進口關稅

國務院總理李克強召開國務院常務會議，決定較大範圍下調日用消費品進口關稅，並將於7月1日前修訂完成外商投資准入負面清單。

中美將就經貿問題舉行工作層磋商

中國商務部公布，美國50多人組成的經貿磋商工作團下午已抵達北京，未來數日內將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商。

北韓特使抵紐約 稍後與蓬佩奧會面

北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲抵達紐約，

準備與美國國務卿蓬佩奧會面，預計為兩國6月12日新加坡峰會籌備事宜。

【新股追蹤】佰悅集團暗盤升7%

本港玩具公司佰悅集團(08545)周四創業板上市，暗盤價最高見0.42元，較招股價升20%，收市報0.375元，升7.14%。

本地焦點簡訊

‧冠軍科技(00092)2供1發行約2.28億股，淨集資約8670萬元

‧興勝創建(00896)出售沙田工業中心若干物業，作價約2.1億元

‧慕詩(00130)以代價4204.8萬元售香港柯達大廈二期13樓6號室

‧威雅利電子(00854)全年盈利按年增1.98倍，派末期息0.42元，另10股送1紅股

‧越秀地產(00123)購廣州雲秀房地產全部股權，共作價1.81億人民幣

‧首都創投(02324)中期虧損1.25億元；不派息

‧國銳地產(00108)以代價15.41億元，向1管理層收購北京物業公司全部股權

‧蘇寧易購完成出售阿里巴巴股份，預計實現純利約56.01億元人民幣

‧國華(00370)按配售價0.07元，配售最多14.52億新股，淨集9917萬元

‧萬華媒體(00426)全年虧損2055萬元，不派末期息

‧萬華媒體(00426)第四季虧損402.1萬元，去年同期虧損5430萬元

‧世界華文媒體(00685)第四季虧損1995.9萬美元，派第二次中期息0.18仙

‧NIRAKU(01245)全年股東應佔虧損1500萬日圓，派末期息12仙

‧實德環球(00487)主席楊海成斥約2.1億元，增持約19.42%股份

‧信利國際(00732)首季盈利按年跌80.02%，不派息

‧德祥地產(00199)預期全年盈利按年大幅下跌，去年同期盈利3.03億元

‧碧桂園(02007)中止111.7億元人民幣熊貓小公募債項目

‧香港寬頻(01310)最多兩億元購雲端託管商I Consulting Group (ICG)

‧澳門勵駿(01680)宣派特別息每股8仙

‧首創置業(02868)附屬購北京朝陽地塊權益，代價25萬人民幣及股東貸款7.42億元

意債市回穩 道指收市漲306點

意大利兩大政黨可能再次討論籌組聯合政府，當地周三拍賣國債又順利過關，令投資者的憂慮情緒稍為消退，加上油價反彈推升油股，帶動道指大幅反彈，曾漲353點，收市仍升306點，報24667點，油股埃克森美孚飆3.9%%，金融股摩根大通升2.2%；標指高收1.27%；納指則升0.89%；細價股指數羅素2000創下歷史新高。

金融市場焦點簡訊

‧美國商務部將首季GDP增長由早前2.3%下修至2.2%；第二季勢頭料佳

‧ADP：美國私營企業5月新增17.8萬個職位，低於預期的19萬

‧美聯儲褐皮書：4月底至5月初經濟保持溫和增長，6月加息意願可望不變

‧美滙指數挫0.77%，美市尾段報94.09

‧加拿大央行維持指標利率在1.25厘不變，符合市場預期

‧歐羅大幅反彈1.1%，美市尾段報1.1668美元

‧紐約8月期金升2.4美元或0.2%，收報每盎斯1306.5美元

‧油組或維持減產協議不變，紐約7月期油漲2.2%，每桶收報68.21美元

‧周四到期結算的布蘭特7月期油升2.8%，收報77.5美元

‧意大利股市周三收市大漲2.09%，歐洲主要指數普遍上揚

‧意大利兩年期債息從2.1厘回落至1.69厘；美國10年期債息則回升6.8個基點

‧港股夜市6月期指收報30141點，升277點，較昨日恒指收市高水84點

‧港股ADR收報30382點，升325點

‧人民幣兌美元在岸價低見6.4339，創近4個半月新低，收報6.4248，跌60點子

‧MSCI明晟；中興通訊、中國中鐵等五隻股份暫不納入MSCI中國指數

‧國家電網公司一位高層：未來五年在巴西投資相當於2964億港元