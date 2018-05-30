國際財經

美國服裝零售商Guess公布，第一財季錄得淨虧損2120萬美元(1.65億港元)，前一年度同期虧損為2130萬美元。

集團指出，每股經調整虧損23美仙，收入升14.7%至5.213億美元；FactSet綜合市場預期平均值分別是虧損23美仙與5.08億美元。

Guess預期，第二季的每股經調整虧損介乎27至30美仙，全年介乎88至99美仙；分析員預期則為30美仙與97美仙。

消息公布後，該公司股價在市後時段下滑1.7%，周三收市則跌1.1%。