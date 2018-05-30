國際財經

意大利反建制政黨五星運動和北方聯盟可能再次討論籌組聯合政府，該國昨天拍賣國債又順利過關，令投資者的憂慮情緒稍為消退，全球市場暫時恢復平靜，加上油價反彈推升油股，隔晚急瀉391點的道指，周三大幅反彈，曾漲353點，收市升306點，報24667點。油股埃克森美孚飆3.9%，雪佛龍漲3.1%；金融股摩根大通升2.2%，美國運通、高盛都攀高1.3%。

能源及金融股帶領升勢

標指高收1.27%，能源股指數急升3.3%；納指則升0.89%；細價股指數羅素2000創下歷史新高。歐洲市場方面，意大利股市大漲2.09%，主要歐股指數上揚，但法股逆市微跌0.2%，因法國媒體巨頭Vivendi失去國內足球比賽轉播權，導致股價下挫，拖累大市。

亞股仍受意大利危機困擾而普遍向下，日股低收1.5%，韓股挫近2%。

意大利兩年期債息從2.1厘回落至1.69厘，抹去周二大部分升幅；由於美債避險需求下降，美國10年期債息上升6.8個基點，尾段報2.846厘。

昨天，意大利財政部成功拍賣合共55.7億歐羅的5年期和10年期國債，認購比率及孳息均不俗，未有因政局動盪而削弱買債需求，反映意大利經濟及金融運作暫時頂得住政治危機。

歐羅向好料未脫險

歐羅周二曾跌至1.151美元的10個月低位，昨天大幅反彈1.1%，尾段報1.1668美元。但分析師表示，在意大利危機解決之前，歐羅仍有下跌風險。

美滙指數挫0.77%，報94.09，但美元兌日圓表現穩定，升0.14%，報108.92日圓；紐約8月期金在每盎斯1300美元徘徊，收市升2.4美元或0.2%，報1306.5美元。

紐約油價終止五連跌，7月期油上揚2.2%，每桶收報68.21美元；周四到期結算的布蘭特7月期油升2.8%，報77.5美元。市場人士認為，沙地阿拉伯和俄羅斯下半年每天增產100萬桶的計劃尚未敲定，最終可能有變數，而且目前油市供應仍然緊張，對油價有支持。

數據方面，美國商務部把第一季國內生產總值（GDP）增長率由早前公布的2.3%，下修至2.2%。第二季GDP增長勢頭有望保持良好。另外，ADP數據顯示，美國私營企業在5月新增17.8萬個職位，低於預期的19萬個。