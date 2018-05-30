國際財經

消息稱意大利正在嘗試重新組閣，五星運動黨及北方聯盟黨醞釀提出新的經濟部長人選，以期籌組過渡聯合政府，當地債市、股市顯著反彈，紓緩金融市場憂慮情緒，華爾街股市周三亦大幅反彈，道指中段急漲超過300點。

截至本港凌晨約1時24分，道指攀升326點或1.34%，報24688點，盤中最高曾觸及24700點；紐約期油彈逾2%，油股埃克森美孚股價抽升逾3.8%，雪佛龍都漲3.2%；上日急挫的金融股造好，摩根大通升2.2%，美國運通、高盛回升逾1%。

標普500指數升1.36%，報2726點；納指漲0.94%，報7465點。

市場仍擔心意大利可能在數月內重新舉行大選、導致該國放棄歐羅，從而使歐羅區現狀發生劇變。在投資者繼續權衡意大利政客下一步會怎樣做的同時，全球股市及風險資產暫時企穩，意大利股市收市彈2.09%，當地兩年期國債孳息回落68個基點，報1.586厘，歐羅亦強勢反彈1.01%，報1.1657美元，為美股營造良好氣氛。市場人士開始把焦點轉至歐央行會否「出手」打救意大利；然而，歐央行認為，目前沒有理由對意大利危機進行干預。

經濟數據方面，素有「小非農」之稱的美國5月ADP私人企業新增職位17.8萬個，略低於市場預期的19萬個；同時，4月新增職位向下修訂至16.3萬個，低於前值的20.4萬個。另外，市場關注周五(6月1日)公布的5月非農就業職位，以尋找美國聯儲局未來息口部署的線索，市場預期為增加18.8萬個，前值為增加16.4萬個。

至於美國今年第一季GDP增長2.2%，略低於預期的2.3%，亦較去年第四季放緩0.7個百分點，數據表明美國首季經濟增長速度稍低於原先報告的估算水平，主要原因是庫存增長放緩。不過，分析指出，稅改仍將刺激今年經濟活動，數據顯示，首季企業稅後盈利增長5.9%，增幅遠高於前一季的1.7%，是2016年首季以來最快盈利增速，受惠於企業稅稅率降至21%。聯儲局稍後亦會公布經濟景氣狀況褐皮書報告，而下周美國政府將公布整體貿易赤字報告。

歐股方面，反映泛歐表現的STOXX 600指數回升0.27%，收報385.49點。德國DAX指數收報12783點，升0.93%或117點；英國富時100指數收報7689點，升0.75%或56點；法國CAC 40指數收報5427點，跌0.20%或10點。