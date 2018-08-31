即巿股評 港股直擊 國際財經

歐洲政治危機在意大利政府組閣失敗後持續發酵，拖累周二(29日)復市的美股急瀉，金融股成為重災區；科技股跌幅相對較輕，納指僅低收0.5%。歐洲股市全線向下，英法德三大股市周二皆挫逾1%。

意大利局勢發展是市場焦點所在，總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)執意否決由五星運動和北方聯盟提名的疑歐派人選Paolo Savona出任財長，並委任國際貨幣基金組織(IMF)前執行理事科塔雷利(Carlo Cottarelli)為過渡總理。

根據最新消息，五星運動領袖馬約(Luigi Di Maio)尋求與馬塔雷拉合作解決憲政危機；不過，外界估計馬塔雷拉妥協的機會不高，意味着極有可能重新舉行大選。政治形勢急轉直下，意大利股市下挫、國債孳息率抽升；要留意的是，目前該國的主權信用評級較垃圾級別僅高2級，且穆迪已威脅下調，又把意大利列入負面觀察名單，未來數月被降級的可能性升溫，屆時或會引來更大的拋售壓力。

歐洲政局愈趨動盪，西班牙債市、股市受拖累跟隨下跌，首相拉霍伊(Mariano Rajoy)將要面臨不信任動議，事關其領導的政黨內有人因貪污而被定罪。

國際著名投資者索羅斯(George Soros)更警告，全球政治不穩可能引發另一場重大的金融風暴，並說歐盟陷入存亡危機。

然而，參考英國2016年6月「脫歐公投」(Brexit)時的市場反應，面對脫歐這出乎意料的結果，道指在投票結束後的2個交易日內瀉近千點，但在其後的8個交易日爽快「收復失地」。當然，股市未必可在每次危機中都能夠迅速復元，而且英國當時的情況與今天的意大利也有很大差異；更重要的是，意大利的經濟規模遠不及英國，很多人認為目前的狀況某程度上與2009年底希臘債務危機更相似。當年希臘主權債務評級被降至垃圾級別，結果要向歐洲央行和IMF尋求援助；在談判過程中，市場同樣是憂慮希臘退出歐羅區會產生骨牌效應，導致整個歐盟解體。

投資專欄作家赫爾伯特分析，就如過去4次的主權債務危機(1994年墨西哥披索危機、1997年亞洲金融風暴、1998年俄羅斯盧布貶值導致長期資本管理公司破產、2001年阿根廷主權債務違約)，情節相似，而美股都能夠從風雨中恢復過來，並且平均在6個月內回復至高於危機爆發前的水平。

今次會否不一樣？這需要由時間來驗證。不過，觸發調整的風眼不在美國，加上歐央行數年前才經歷過歐債危機的洗禮，相信不會再放任信貸問題「火燒連環船」，因此，美股在急跌後大幅反彈的機會仍高。當然，未必人人能夠克服心理恐懼之餘，又能承受市場上短線的大幅波動，持盈保泰量力而為不失為穩健的策略。

港股方面，恒生指數昨天收報30056點，大跌427點(1.4%)，成交金額1097.7億元。

附【圖】所見，恒指技術上已回落至三角形鞏固形態的支持位，若然短期內無法守穩，預料會下試29800點水平，即相當於長方形底部位置。

信報投資研究部

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