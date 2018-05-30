訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:20 國際財經

加央行維持利率不變 須加息保持通脹接近目標

放大圖片

加拿大央行維持指標利率在1.25厘不變，符合市場預期。央行稱，將須要加息，以保持通脹接近目標，並將採取逐步的政策調整措施，受未來數據指引。

央行在聲明中指出，棄用政策調整上將保持「謹慎」及「隨着時間推進」需要加息的措辭，棄用需要一些寬鬆貨幣政策，以保持通脹在目標水平的措辭。

央行稱，將繼續關注經濟對利率調整的敏感度，以及經濟產能的變化。近期數據顯示，美國經濟前景有些改善，全球經濟基本符合4月預期，惟貿易政策不確定性，正壓制全球企業投資，部分新興市場經濟體的壓力正在加重。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。