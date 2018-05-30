國際財經

加拿大央行維持指標利率在1.25厘不變，符合市場預期。央行稱，將須要加息，以保持通脹接近目標，並將採取逐步的政策調整措施，受未來數據指引。

央行在聲明中指出，棄用政策調整上將保持「謹慎」及「隨着時間推進」需要加息的措辭，棄用需要一些寬鬆貨幣政策，以保持通脹在目標水平的措辭。

央行稱，將繼續關注經濟對利率調整的敏感度，以及經濟產能的變化。近期數據顯示，美國經濟前景有些改善，全球經濟基本符合4月預期，惟貿易政策不確定性，正壓制全球企業投資，部分新興市場經濟體的壓力正在加重。