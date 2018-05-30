國際財經

今年3月意大利大選結果塵埃落定，意大利反建制的五星運動黨與極右翼的北方聯盟黨成最大贏家，正當市場以為吃下「定心丸」之際，意大利聯合政府組建卻一拖再拖，意大利原新任總理孔特(Giuseppe Conte)在5月27日確認他將放棄組建新政府組閣任務，因意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)此前拒絕由一名著名疑歐派人士出任經濟與財政部長。其後，馬塔雷拉任命前國際貨幣基金組織官員科塔雷利(Carlo Cottarelli)擔任臨時總理，賦予他籌備再一次選舉並讓下一份預算案獲得通過的重任。

毫無疑問，此舉觸怒了一直試圖組建聯合政府的反建制政黨，五星運動黨黨首甚至威脅彈劾總統並呼籲國慶節上街示威遊行。市場預計科塔雷利順利通過預算計劃的概率並不高，重新選舉或會令民粹主義政黨勢力在議會勢力進一步擴大，甚至令大選變成「脫歐」公投。由於五星運動黨和聯盟黨主張擴大福利和減少稅收，甚至要求歐洲央行豁免意大利的債務，意大利央行行長維斯科近期警告意大利將快要失去投資者的信任，而意大利債務高達2.5億歐羅，佔國內生產總值(GDP)比例約130%，若出現問題，意大利經濟將受到毀滅性重創。

意大利政局的動蕩令意大利股市於周二(5月29日)一度跌至2017年7月以來最低水平，意大利10年期國債與德國債息息差擴大至270個基點，創下2013年9月以來最高水平，歐洲三大股市指數全線向下。受區內政局影響，歐羅/美元本周已連續兩個交易日下跌，周二更一度急挫逾100點至1.1509，創下自去年7月20日以來的10個月新低。

值得一提的是，意大利政局變動之所以被視為跟歐羅區命運緊密相連，是因為意大利存在著驚人的債務規模，即使是屢次申請債務重組的希臘，其債務規模與意大利相比簡直就是「小巫見大巫」，而一旦民粹主義政黨在意大利組建出疑歐派的聯合政府，將會令意大利解決沉重債務負擔問題更加複雜化。相關的歐洲研究機構的月度「歐羅崩潰」指數甚至從4月的6.3%上升一倍至13%的高位，分項指數顯示11.3%的投資者預計意大利將離開歐羅區。

技術分析方面，歐羅/美元已連續六周下跌，若以昨日低位計算，歐羅/美元較2月16日高位1.2555已下挫逾1000點，鑒於歐羅/美元跌幅巨大且周線圖的相對強弱指標(RSI)指標顯示超賣，投資者需小心歐羅空頭回補引發的短期技術反彈。儘管目前歐羅/美元已反彈至1.1610附近，但若滙價短期反彈受制於日線圖下降通道頂部1.1700之下，後市或仍有機會進一步下跌。短期內留意今晚美國公布的5月ADP私人機構就業人數、第一季度GDP增長、個人消費支出物價指數等經濟數據，若整體數據表現強勁，歐羅/美元或將有機會再次下探1.1500甚至1.1450水平。

策略方面，我們根據5月24日策略於1.1680建立的歐羅買盤(上望1.1790，跌穿1.1650止損)已於1.1650平倉，虧損30點。短期內若歐羅/美元反彈至1.1700-1.1720阻力區域，我們將沽出歐羅，下望1.1560，升穿1.1755止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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